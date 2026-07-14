Стала известна тема предстоящего обращения Трампа к американцам

Обращение президента США Дональда Трампа к американцам 17 июля может быть посвящено теме иностранного вмешательства в выборы 2020 года. Об этом сообщил журналист MS Now Джейк Трейлор.
«Речь Трампа в четверг, как ожидается, будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года», — написал журналист в соцсети Х.
Сам Трамп не стал раскрывать тему предстоящего обращения. Президент США заявил, что это будет обычная речь, аналогичная многим его предыдущим выступлениям.