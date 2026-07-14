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Стала известна тема предстоящего обращения Трампа к американцам

MS Now: Трамп посвятит обращение к нации вмешательству в выборы 2020 года.

Источник: Комсомольская правда

Обращение президента США Дональда Трампа к американцам 17 июля может быть посвящено теме иностранного вмешательства в выборы 2020 года. Об этом сообщил журналист MS Now Джейк Трейлор.

«Речь Трампа в четверг, как ожидается, будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года», — написал журналист в соцсети Х.

Сам Трамп не стал раскрывать тему предстоящего обращения. Президент США заявил, что это будет обычная речь, аналогичная многим его предыдущим выступлениям.

Ранее глава Белого дома анонсировал «очень сильные удары» США по территории Ирана в ночь на 14 июля. Трамп допустил, что американские военные могут ликвидировать представителей нынешних властей исламской республики. По его словам, силы США или Израиля на это способны.

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