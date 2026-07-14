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В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой: перестали работать ссылки

Пользователи пожаловались на сбой в работе коротких ссылок Telegram 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

Короткие ссылки Telegram формата с доменом «.me» перестали работать по всему миру. Люди жалуются на сбой. Пользователи массово сообщают, что ссылки не перенаправляют их в приложение. Об этом пишет Telegram-канал «Код Дурова».

Жалобы стали поступать вечером 13 июля. Ссылки перестали работать в браузерах. Само приложение Telegram загружает всё, как прежде.

Пользователи отмечают, что переход по ссылкам выдает ошибку, других пояснений нет. Внутри мессенджера домен работает корректно.

Ранее массовый сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователи из России пожаловались на долгие ответы от ресурса, перегруз сайта и его полную недоступность. Чаще всего о неполадках сообщали пользователи из Санкт-Петербурга, Кировской области, Воронежского и Тюменского регионов.