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Трамп отказался назвать тему обращения к нации

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался назвать тему обращения к нации, по данным СМИ, оно будет посвящено иностранному вмешательству в выборы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался назвать тему обращения к нации, которое запланировано на 17 июля.

«Это будет просто речь, как и многие другие мои речи», — сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Напомним, по словам Трампа, он выступит с обращением к жителям США в четверг в 21:00 (04:00 мск 17 июля).

По данным MS Now, обращение Трампа будет посвящено иностранному вмешательству в выборы президента Соединённых Штатов, которые состоялись в 2020 году. Победу одержал Джо Байден, Трамп неоднократно заявлял, что его поражение связано с «мошенническими действиями демократов».

Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.

По словам Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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