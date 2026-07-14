Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался назвать тему обращения к нации, которое запланировано на 17 июля.
«Это будет просто речь, как и многие другие мои речи», — сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Напомним, по словам Трампа, он выступит с обращением к жителям США в четверг в 21:00 (04:00 мск 17 июля).
По данным MS Now, обращение Трампа будет посвящено иностранному вмешательству в выборы президента Соединённых Штатов, которые состоялись в 2020 году. Победу одержал Джо Байден, Трамп неоднократно заявлял, что его поражение связано с «мошенническими действиями демократов».
Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана.
По словам Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.