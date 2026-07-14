США приступили к волне ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп вечером 13 июля анонсировал новые атаки на Иран. Он заявил, что удары будут масштабнее предыдущих. Дональд Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий на территории исламского государства.
В то же время Иран атакует американские объекты на Ближнем Востоке. По версии гостелевидения страны, удары пришлись по системам связи, ЗРК Patriot, наблюдательным вышкам и складам в Кувейте.
Глава Белого дома пригрозил руководству Ирана. На фоне эскалации он заявил, что США могут ликвидировать представителей властей исламского государства.