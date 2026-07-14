Иран беспилотниками атаковал базы США в Кувейте

Иранские вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по объектам США на территории Кувейта. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на заявление пресс-службы армии Исламской Республики.
Атака была проведена несколько часов назад. В результате удара Ирана целями стали объекты американской инфраструктуры, включая системы связи, топливные хранилища, комплексы противовоздушной обороны Patriot, наблюдательные вышки и склады с боеприпасами.
Позже Центральное командование ВС США сообщило о начале очередной серии ударов по территории Ирана. Действия проводятся по распоряжению верховного главнокомандующего.
Ранее Иран нанес удар по американской военной базе в Иордании с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. По данным КСИР, загорелись склады боеприпасов и топливные резервуары. Иран назвал атаку первым этапом «операции возмездия».