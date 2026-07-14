В Минпросвещения отреагировали на слухи о рекомендациях по цвету одежды или продуктам для детей

Якобы связанное с Минпросвещения письмо о рекомендациях по видам продуктов питания и цвету одежды для детей являются недостоверной информацией. Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам и цвету одежды для детей. Так сказано в документе на сайте ведомства.
Минпросвещения отмечает, что «приписываемые» ведомству инициативы являются некорректной информацией. Никаких официальных заявлений по указанным темам не было, сказано в материале.
«Министерство просвещения Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей», — говорится в сообщении.
Обсуждения начались с тренда на «бежевых мам». Его сторонники минимизируют яркие цвета в окружении ребенка. В опубликованном тексте Минпросвещения отмечено, что это может негативно сказаться на развитии цветовосприятия детей.