В Минпросвещения отреагировали на слухи о рекомендациях по цвету одежды или продуктам для детей

Якобы связанное с Минпросвещения письмо о рекомендациях по видам продуктов питания и цвету одежды для детей являются недостоверной информацией. Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам и цвету одежды для детей. Так сказано в документе на сайте ведомства.