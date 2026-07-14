Домен Telegram t.me перестал работать по всему миру

Это означает, что короткие ссылки на каналы, чаты и профили перестали открываться в обычных браузерах. Сбой не связан с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров. При этом, как отмечает «Код Дурова», у некоторых пользователей ссылки все еще могут открываться благодаря локальному кэшу устройства, с которого пользователь заходит на сайт, или интернет-провайдера.