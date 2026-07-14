Прививка плодовых деревьев летом: график и полная пошаговая инструкция

Летом окулировку делают именно потому, что в этот период идёт активное сокодвижение и кора отслаивается легко, тогда как весной приходится подгадывать более короткое и капризное окно, зависящее от температуры и влажности почвы. Кроме того, летняя прививка удобна тем, что подвой (растение, на которое прививают) и привой (черенок, который прививают) уже видны в текущем сезоне роста — проще оценить состояние коры и подобрать здоровый черенок с вызревшими почками.