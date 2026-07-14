Би-би-си: британский пилот в ходе полета «написал» в небе, что ему «скучно»

По ее информации, инцидент произошел 11 июля. Самолет компании Ravenair совершал полет из аэропорта Ливерпуля. Авиакомпания сообщила, что инструктор в возрасте около 20 лет совершал испытательный полет на самолете после замены в нем детали, в ходе которого «написал» в небе траекторией полета фразу «мне скучно».