Би-би-си: британский пилот в ходе полета «написал» в небе, что ему «скучно»

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британский пилот в ходе проведения короткого тестового полета «написал» траекторией движения самолета в небе, что ему «скучно». Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
По ее информации, инцидент произошел 11 июля. Самолет компании Ravenair совершал полет из аэропорта Ливерпуля. Авиакомпания сообщила, что инструктор в возрасте около 20 лет совершал испытательный полет на самолете после замены в нем детали, в ходе которого «написал» в небе траекторией полета фразу «мне скучно».
Отмечается, что траекторию передвижения самолета можно было наблюдать в приложении для отслеживания полетов Flightradar24.
«У него [пилота] нет никаких проблем, но это привлекло к нам много внимания. Самолет благополучно вернулся в ангар, и пилот сегодня отдыхает», — добавили в компании, указывает Би-би-си.