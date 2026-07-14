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Трамп пообещал мощный удар по Ирану уже сегодня ночью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни нанесут серию мощных ударов по Ирану. Об этом он сообщил в понедельник, 13 июля, в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни нанесут серию мощных ударов по Ирану. Об этом он сообщил в понедельник, 13 июля, в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

— Сегодня ночью мы нанесем по ним очень мощный удар. И завтра нанесем еще один сильный удар, — сказал Трамп в интервью.

По его словам, Иран не выполнил условия ранее подписанного меморандума, который был проверкой, не пройденной Тегераном. Американский лидер также допустил возможность удара по горе Пайкс-Пик в Иране. Подробности не уточняются.

Ранее Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими войсками «оборонительных ударов» по объектам в Иране. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.

Центральное командование ВС США заявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР. Тогда в городах Конарек, Сирик, Ассалуйе, Бендер-Аббас и Чахбехар на юге исламской республики, а также на острове Кешм прогремели взрывы.

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