Трамп пообещал мощный удар по Ирану уже сегодня ночью

Центральное командование ВС США заявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР. Тогда в городах Конарек, Сирик, Ассалуйе, Бендер-Аббас и Чахбехар на юге исламской республики, а также на острове Кешм прогремели взрывы.