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Россиянам рассказали о пенсионном возрасте: ожидать ли повышения?

Депутат Бессараб: в ближайшие 20 лет в России не планируется пенсионная реформа.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие 15−20 лет в России не планируется повышение пенсионного возраста. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью NEWS.ru.

«Что касается пенсионного обеспечения, то в России уже изменили возраст выхода на пенсию. В ближайшие 15−20 лет не стоит ожидать, что в стране будет повышение пенсионного возраста.», — отметила парламентарий.

Бессараб отметила, что, несмотря на мировую тенденцию к увеличению пенсионного возраста, Россия пока не рассматривает подобные инициативы. Нынешние параметры пенсионной системы являются компромиссом между интересами граждан и возможностями страховой пенсионной модели.

Политик подчеркнула, что многие россияне продолжают работать и после 65 лет, однако у них должна сохраняться возможность оформить пенсию. Депутат также обратила внимание на демографические изменения.

Снижение рождаемости и рост продолжительности жизни создают дополнительную нагрузку на пенсионную систему и требуют более продолжительного участия граждан в трудовой деятельности, добавила Бессараб.

Ранее в России существенно сократилась разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам. Значения приблизились друг к другу за год. Разница средних пенсий уменьшилась на 30%.

За год средняя пенсия россиян выросла почти на 2 тысячи рублей. По данным Соцфонда, на 1 мая 2026 года средняя выплата у работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей. Лидером по размеру пенсий стал Чукотский автономный округ.

В России с июля увеличились пенсионные выплаты. Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае, а также для тех, кому впервые установлена I группа инвалидности, фиксированная часть пенсии удвоилась до 19 169,38 рублей.

Также KP.RU сообщал о ряде обстоятельств, которые могут привести к уменьшению размера пенсии. По словам юриста Татьяны Голубевой, это может произойти, если человек работал без официального оформления или получал пособия по безработице.

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