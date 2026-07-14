В Ленобласти разрешили АЗС наливать бензин в канистры по 10 литров

Некоторые заправки уже продают топливо в ёмкости. При этом они выдвигают два условия: объём не должен превышать 10 литров, а тара обязана быть металлической и соответствовать ГОСТу. Отдельные нефтяные компании пошли дальше. Они добровольно согласились наливать до 20 литров.