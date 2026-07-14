14 июля в календаре: праздник хаоса и беспорядка и день смородины

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.
Летние Кузьминки.
В этот день Православная церковь чтит память двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине. Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище «безмездные (то есть бескорыстные) врачи». Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.
На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне.
На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.
Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Бабы и девки собирались на пиры, варили кашу-сыпчину или сборную кашу (в котёл попадало всё, что каждый принёс: кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.
События.
1099 год — участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.
1700 год — подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I.
1789 год — взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.
1860 год — основан Государственный банк России.
1896 год — в Нижнем Новгороде продемонстрирован первый русский автомобиль.
1897 год — Воскресенье стало официальным выходным днем в России.
1901 год — в Москве образовано Общество попечительства о народной трезвости.
1903 год — состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали).
1939 год — поселок Магадан получил статус города.
1941 год — впервые в бою применена знаменитая «Катюша».
1967 год — основана Всемирная организация интеллектуальной собственности.
1968 год — начало коммерческих авиарейсов между СССР и США.
1976 год — в Канаде отменена смертная казнь.
1983 год — вышла компьютерная игра Mario Bros (12+).
1990 год — полная смена состава Политбюро ЦК КПСС кроме Горбачёва и Ивашко.
1995 год — песня «Моя Москва» (0+) принята в качестве официального гимна столицы России.
2002 год — на Украине образована первая епархия римско-католической церкви.
2016 год — в Ницце грузовик, управляемый террористом, совершил наезд на толпу.
2017 год — с пусковой площадки 31 космодрома Байконур запущен первый в России космический аппарат «Маяк», средства на который были собраны при помощи краудфандинга.
В этот день родились.
Джулио Мазарини (1602 — 1661 г.), французский политик, кардинал.
Гаврила Державин (1743 — 1816 г.), русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель.
Густав Климт (1862 — 1918 г.), австрийский художник, основоположник модерна.
Ирвинг Стоун (1903 — 1989 г.), американский писатель.
Аннабелла (1907 — 1996 г.), французская актриса.
Джеральд Форд (1913 — 2006 г.), 38-й президент США (1974−1977), американский государственный деятель.
Ингмар Бергман (1918 — 2007 г.), шведский кинорежиссер.
Хавьер Солана (1942 г.), испанский политический деятель, ученый-физик.
Владимир Белоусов (1946 г.), советский спортсмен (прыгун с трамплина), тренер, олимпийский чемпион.
Дидье Маруани (1953 г.), французский музыкант, композитор, лидер группы «Space».
Пелагея (1986 г.), российская певица, заслуженная артистка РФ.
Конор Макгрегор (1988 г.), ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC.
Ян Непомнящий (1990 г.), российский шахматист, гроссмейстер.
Народные приметы.
Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны тучи — будет сильная гроза. Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме. Свеча горит тускло — перед дождем. Вечером паук спускается по своей паутине — к вёдру. Ветер усиливается, становится более ровным, с одинаковой силой дует как днем, так и ночью, резко меняет направления — к дождю. Кучевые облака не образуются совсем, становится жарче день ото дня — к устойчивой хорошей погоде. Сорока кричит — к продолжительному зною. Коли мыши во льне гнезда вьют, зимой много снега будет. Молодой месяц красного цвета — к ветреной погоде. Луна во второй трети — к дождю. Ветер с запада подул — к дождю. Ребенок, рожденный в этот день от родителей, любящих выпить, унаследует их пристрастие к хмельному. Малина, собранная на Кузьминки в период растущей Луны и перевязанная красной лентой, считается оберегом от нечистой силы. Если человек, одержимый бесом, будет в течение месяца съедать по горсточке таких ягод, он вскоре исцелится. Если кузьминская малина собрана на убывающей Луне, она тоже имеет особую силу. Стоит замужней женщине угостить ею соперницу — она отстанет от супруга. Годится для этих целей и варенье, сваренное из этой малины. В этот день с помощью колючей веточки крыжовника можно «зацепить» себе суженого. Для этого надо подойти к понравившемуся парню и слегка кольнуть его веткой. Вскоре он обратит на вас внимание. Кузьма и Демьян пришли, на покос пошли. В день Козьмы и Демьяна косить не рано. Кузнецы в этот день не работали, чтоб не наслать на землю град.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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