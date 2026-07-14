14 июля в календаре: праздник хаоса и беспорядка и день смородины

Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны тучи — будет сильная гроза. Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме. Свеча горит тускло — перед дождем. Вечером паук спускается по своей паутине — к вёдру. Ветер усиливается, становится более ровным, с одинаковой силой дует как днем, так и ночью, резко меняет направления — к дождю. Кучевые облака не образуются совсем, становится жарче день ото дня — к устойчивой хорошей погоде. Сорока кричит — к продолжительному зною. Коли мыши во льне гнезда вьют, зимой много снега будет. Молодой месяц красного цвета — к ветреной погоде. Луна во второй трети — к дождю. Ветер с запада подул — к дождю. Ребенок, рожденный в этот день от родителей, любящих выпить, унаследует их пристрастие к хмельному. Малина, собранная на Кузьминки в период растущей Луны и перевязанная красной лентой, считается оберегом от нечистой силы. Если человек, одержимый бесом, будет в течение месяца съедать по горсточке таких ягод, он вскоре исцелится. Если кузьминская малина собрана на убывающей Луне, она тоже имеет особую силу. Стоит замужней женщине угостить ею соперницу — она отстанет от супруга. Годится для этих целей и варенье, сваренное из этой малины. В этот день с помощью колючей веточки крыжовника можно «зацепить» себе суженого. Для этого надо подойти к понравившемуся парню и слегка кольнуть его веткой. Вскоре он обратит на вас внимание. Кузьма и Демьян пришли, на покос пошли. В день Козьмы и Демьяна косить не рано. Кузнецы в этот день не работали, чтоб не наслать на землю град.