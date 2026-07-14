Продолжит дело брата: младшая сестра умершего Грэма* займет его место

На днях скончался известный антироссийскими инициативами американский сенатор Линдси Грэм*. Президент США Дональд Трамп уже порекомендовал кандидата на этот пост. Дело Линдси Грэма* продолжит его младшая сестра Дарлин. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил ее на место умершего сенатора по рекомендации президента США, транслирует канал Fox News.