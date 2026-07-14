Продолжит дело брата: младшая сестра умершего Грэма* займет его место

На днях скончался известный антироссийскими инициативами американский сенатор Линдси Грэм*. Президент США Дональд Трамп уже порекомендовал кандидата на этот пост. Дело Линдси Грэма* продолжит его младшая сестра Дарлин. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил ее на место умершего сенатора по рекомендации президента США, транслирует канал Fox News.
Дарлин Грэм поблагодарила главу штата за доверие. Она назвала назначение на пост большой честью. Дарлин Грэм будет служить сенатором до истечения полномочий умершего брата.
«Я обязан назначить человека, который займет эту должность до завершения срока. Для меня большая честь обратиться к Дарлин Грэм с предложением продолжить работу ее брата», — подчеркнул Генри Макмастер.
Как заявил CNN, Дональд Трамп поддержит последний инициированный сенатором пакет санкций против РФ. По версии источника, президент США выступил за введение антироссийских ограничений.
* внесен Росфинмониторингом в список террористом и экстремистом.