Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продолжит дело брата: младшая сестра умершего Грэма* займет его место

Губернатор Макмастер назначил на место умершего сенатора Грэма* его сестру.

Источник: Комсомольская правда

На днях скончался известный антироссийскими инициативами американский сенатор Линдси Грэм*. Президент США Дональд Трамп уже порекомендовал кандидата на этот пост. Дело Линдси Грэма* продолжит его младшая сестра Дарлин. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил ее на место умершего сенатора по рекомендации президента США, транслирует канал Fox News.

Дарлин Грэм поблагодарила главу штата за доверие. Она назвала назначение на пост большой честью. Дарлин Грэм будет служить сенатором до истечения полномочий умершего брата.

«Я обязан назначить человека, который займет эту должность до завершения срока. Для меня большая честь обратиться к Дарлин Грэм с предложением продолжить работу ее брата», — подчеркнул Генри Макмастер.

Как заявил CNN, Дональд Трамп поддержит последний инициированный сенатором пакет санкций против РФ. По версии источника, президент США выступил за введение антироссийских ограничений.

* внесен Росфинмониторингом в список террористом и экстремистом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше