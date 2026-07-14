В Хабаровском крае ждём сильные дожди, ветры и ливни с грозами

В южных и восточных центральных районах Хабаровского края прогнозируют местами сильные дожди и ливни с грозами. Осадки ожидаются днем 15 июля и ночью 16 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Циклон затронет Бикинский, Вяземский, Советско-Гаванский, Ванинский районы, а также район имени Лазо. Помимо этого, местами сильные дожди 16 июля пройдут в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. На побережье ожидается усиление ветра с порывами до 18−23 метров в секунду.
Вместе с тем на реках предполагается подъем воды на 1,0−1,5 метра, местами с выходом на пойму. Также есть вероятность достижения неблагоприятных отметок на малых реках.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру «112».