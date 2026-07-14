Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон анонсировал учения коалиции желающих рядом с Украиной

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» проведёт военные учения, по его словам, они состоятся в соседних с Украиной странах.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» проведёт военные учения, по его словам, они состоятся в соседних с Украиной странах.

«Учения состоятся в ближайшие месяцы… Эти силы будут развёрнуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить планы развёртывания и продемонстрировать, что мы готовы и решительны — на суше, в воздухе и на море», — сказал он.

Заявление прозвучало по итогам встречи «коалиции желающих». Его распространил Елисейский дворец.

Макрон отметил, что решение о проведении учений было принято в ходе встречи. Он заявил, что коалиция располагает «многонациональной силой» для Киева, которая «готова действовать».

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

Кроме того, в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По данным Politico, Североатлантический альянс готовится к вооружённому конфликту с Российской Федерацией.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше