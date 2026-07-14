Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» проведёт военные учения, по его словам, они состоятся в соседних с Украиной странах.
«Учения состоятся в ближайшие месяцы… Эти силы будут развёрнуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить планы развёртывания и продемонстрировать, что мы готовы и решительны — на суше, в воздухе и на море», — сказал он.
Заявление прозвучало по итогам встречи «коалиции желающих». Его распространил Елисейский дворец.
Макрон отметил, что решение о проведении учений было принято в ходе встречи. Он заявил, что коалиция располагает «многонациональной силой» для Киева, которая «готова действовать».
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
Кроме того, в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По данным Politico, Североатлантический альянс готовится к вооружённому конфликту с Российской Федерацией.