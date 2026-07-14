Страны Запада помешали достичь мирного соглашения по украинскому конфликту на раннем этапе его развития. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью Standard.
Министр напомнил, что вскоре после начала боевых действий стороны проводили переговоры в Белоруссии и Турции, в ходе которых была возможность договориться об урегулировании.
«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат», — сказал дипломат.
Бланар подчеркнул, что сейчас достичь соглашения будет гораздо сложнее, поскольку условия возможного компромисса, вероятно, не устроят полностью ни одну из сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что переговорный процесс по урегулированию на Украине сталкивается с попытками его срыва. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.