Короткие ссылки Telegram перестали работать у пользователей по всему миру

Ранее Life.ru писал, что в июне крупный сбой в работе интернет-сервисов произошёл из-за проблем у компании Cloudflare. Тогда пользователи по всему миру столкнулись с перебоями доступа к десяткам популярных платформ, включая Reddit, Discord и другие сервисы. Некоторые сайты работали нестабильно или полностью переставали открываться.