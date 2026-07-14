Названы цели военных США в новой серии ударов по Ирану

Вооруженные силы США в рамках новой серии ударов по Ирану планируют нанести поражение ряду военных объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным телеканала, среди возможных целей американских военных находятся береговые системы наблюдения. США могут ударить по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой и беспилотниками Ирана.
Президент Дональд Трамп заявил, что военные США уничтожают весь военный потенциал Ирана, в том числе возможности, связанные с контролем над Ормузским проливом.
Ранее американский лидер объявил о возобновлении военной кампании против Ирана. Трамп допустил возможность ликвидации представителей иранского руководства. По его словам, такие действия могут быть осуществлены силами США или Израиля.