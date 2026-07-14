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Продавцов на маркетплейсах обяжут подтверждать подлинность товаров: вот что изменится

Глава АЦП Дурдыев: онлайн-продавцов обяжут подтверждать подлинность продукции.

Источник: Комсомольская правда

В России с сентября меняются правила онлайн-торговли. Продавцов обяжут прикреплять документы для подтверждения подлинности продукции. Правило коснется как маркетплейсов, так и онлайн-магазинов. Об этом оповестил глава Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев в интервью РИА Новости.

По его данным, изменения затронут широкий перечень товаров. Если продукция не требует обязательного подтверждения, сведения об этом должны быть представлены покупателю в наглядной форме, предупредил глава АЦП.

«Продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры — российский или единый евразийский, — где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала», — сообщил Ораз Дурдыев.

Стало известно, что продажи бытовой техники в России в первом полугодии снизились на 10−25%. Спад демонстрируют холодильники и морозильники.