Продавцов на маркетплейсах обяжут подтверждать подлинность товаров: вот что изменится

В России с сентября меняются правила онлайн-торговли. Продавцов обяжут прикреплять документы для подтверждения подлинности продукции. Правило коснется как маркетплейсов, так и онлайн-магазинов. Об этом оповестил глава Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев в интервью РИА Новости.
По его данным, изменения затронут широкий перечень товаров. Если продукция не требует обязательного подтверждения, сведения об этом должны быть представлены покупателю в наглядной форме, предупредил глава АЦП.
«Продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры — российский или единый евразийский, — где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала», — сообщил Ораз Дурдыев.
Стало известно, что продажи бытовой техники в России в первом полугодии снизились на 10−25%. Спад демонстрируют холодильники и морозильники.