Синоптик Шувалов: Тайфун «Бави» обрушится на Дальний Восток после Китая

Тайфун «Бави», за которым последние несколько дней пристально следили российские синоптики, окажет влияние на погоду в ряде регионов РФ. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил, что сильные дожди 15 и 16 июля прогнозируются в Приморье и Хабаровском крае, а также на Сахалине.
«На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна “Бави”, который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», — заявил метеоролог (цитата по РИА Новости).
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.
Уже ночью 15 июля ожидается ухудшение погодных условий: ливни и сильный ветер.
«Общее количество осадков может составить 30−90 миллиметров, что соответствует 30−80 процентам месячной нормы», — уточнили в Примгидромете.
Порывы ветра на побережье могут достигать 22 метров в секунду.