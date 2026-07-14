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Синоптик Шувалов: Тайфун «Бави» обрушится на Дальний Восток после Китая

Тайфун «Бави», за которым последние несколько дней пристально следили российские синоптики, окажет влияние на погоду в ряде регионов РФ. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Тайфун «Бави», за которым последние несколько дней пристально следили российские синоптики, окажет влияние на погоду в ряде регионов РФ. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что сильные дожди 15 и 16 июля прогнозируются в Приморье и Хабаровском крае, а также на Сахалине.

«На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна “Бави”, который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», — заявил метеоролог (цитата по РИА Новости).

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Уже ночью 15 июля ожидается ухудшение погодных условий: ливни и сильный ветер.

«Общее количество осадков может составить 30−90 миллиметров, что соответствует 30−80 процентам месячной нормы», — уточнили в Примгидромете.

Порывы ветра на побережье могут достигать 22 метров в секунду.