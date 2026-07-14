В России с 1 сентября 2026 года переводы с карты будут отслеживаться по-новому

Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский также считает, что на жизни рядовых граждан изменения существенным образом не отразятся. «Возможность Росфинмониторинга получать информацию через НСПК, без обращения в обслуживающие банки, фактически упрощает процедуру взаимодействия Росфинмониторинга за отслеживанием подозрительных операций и выявлением операций, которые могут свидетельствовать об отмывании денежных средств, полученных преступным путем. В целом нагрузка на банки в этой части должна существенно снизиться», — говорит он.