В России с 1 сентября 2026 года переводы с карты будут отслеживаться по-новому

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг к переводам, которые россияне делают по картам «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и с использованием единого QR-кода. Разбираемся, что это значит для обычных людей, которые каждый день переводят деньги. Об этом рассказывают Банки.ру.
Что изменится с 1 сентября.
Росфинмониторинг отслеживает подозрительные денежные операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем. Эти полномочия закреплены за ведомством в 115-ФЗ — так называемом «антиотмывочном» законе. С 1 сентября вступают в силу изменения в этот закон (они приняты № 461-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”).
Сейчас Росфинмониторинг запрашивает данные по каждой подозрительной операции напрямую у банков. С 1 сентября это будет происходить более централизовано — через АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Эта компания — оператор платежной системы «Мир» и операционный и платежный центр СБП. А с 1 сентября за ней закрепят и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода.
«Росфинмониторинг запрашивает информацию у банков, которые фактически не являются организациями, непосредственно проводящими данные операции. После внесения изменений ведомство получит возможность прямого обмена данными с НСПК и СБП о проведенных платежах, а также сможет оперативно отслеживать финансовые операции и переводы граждан без предварительного взаимодействия с банками», — объясняет юрист сервиса «Юрик.ру» Евгения Полянская.
По ее словам, с сентября все банковские операции граждан фактически окажутся в поле внимания государственных органов: «При этом изменения направлены прежде всего на повышение защищенности от мошеннических схем и выявление сомнительных операций. В необходимых случаях это позволит оперативно блокировать подозрительные переводы».
Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко отмечает — с новыми правилами станет выше вероятность, что нестандартные переводы будут замечены раньше, особенно если они похожи на обналичивание, дробление платежей или схемы с номиналами.
«Запросы данных будут идти напрямую к НСПК, поэтому контроль станет оперативнее. При этом НСПК, по сообщениям СМИ, не вправе раскрывать сам факт передачи данных», — говорит он.
Что значат нововведения для простых россиян.
Юристы считают, что каких-либо серьезных последствий после 1 сентября для обычных россиян не будет.
По словам Алексея Головченко, для банковских клиентов это означает не «тотальную блокировку», а более прямой и быстрый доступ финразведки к данным о переводах через СБП и по картам «Мир». Сам по себе закон не вводит автоматическую блокировку счетов.
«Для большинства людей повседневные переводы, оплаты и покупки через СБП и “Мир” останутся обычными, без новых формальных ограничений для каждого платежа. Но подозрительные операции могут выявляться быстрее, а у ведомства появится больше видимости по цепочке переводов», — сказал он.
Также это не значит, что Росфинмониторинг начнет автоматически проверять все покупки россиян в режиме реального времени.
«Для законопослушного человека эффект, скорее всего, будет почти незаметен. Для тех, у кого платежи выглядят необычно или связаны с высокорисковыми операциями, контроль станет жестче и быстрее», — поясняет Головченко.
Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский также считает, что на жизни рядовых граждан изменения существенным образом не отразятся. «Возможность Росфинмониторинга получать информацию через НСПК, без обращения в обслуживающие банки, фактически упрощает процедуру взаимодействия Росфинмониторинга за отслеживанием подозрительных операций и выявлением операций, которые могут свидетельствовать об отмывании денежных средств, полученных преступным путем. В целом нагрузка на банки в этой части должна существенно снизиться», — говорит он.
«Закон направлен на повышение прозрачности финансовых операций. Если граждане не осуществляют незаконную деятельность, эти изменения никак не повлияют на их обычные денежные переводы», — добавляет Евгения Полянская.