Трамп определил задачу ВС США по Ирану: что станет целями

Военные ВС США ликвидируют весь потенциал Ирана, связанный с удержанием контроля над Ормузским проливом. Американцы продолжат наносить удары для решения этой задачи. Так заявил глава Белого дома Дональд Трамп в диалоге с журналистами.
Президент США анонсировал новые удары по Ирану уже этим вечером (ночью по московскому времени). Он также допустил заключение мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. По мнению Дональда Трампа, соглашение еще возможно.
«Мы уничтожаем весь их потенциал, все то, что касается Ормузского пролива», — сказал американский лидер.
Дональд Трамп также объявил о возобновлении морской блокады Ирана. По его словам, она начнет действовать уже в ближайшие дни. Президент США, кроме того, заверил, что Вашингтон возьмет Ормузский пролив под свой контроль.