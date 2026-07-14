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Трамп определил задачу ВС США по Ирану: что станет целями

Трамп заявил, что США ликвидируют весь потенциал Ирана по Ормузскому проливу.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС США ликвидируют весь потенциал Ирана, связанный с удержанием контроля над Ормузским проливом. Американцы продолжат наносить удары для решения этой задачи. Так заявил глава Белого дома Дональд Трамп в диалоге с журналистами.

Президент США анонсировал новые удары по Ирану уже этим вечером (ночью по московскому времени). Он также допустил заключение мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. По мнению Дональда Трампа, соглашение еще возможно.

«Мы уничтожаем весь их потенциал, все то, что касается Ормузского пролива», — сказал американский лидер.

Дональд Трамп также объявил о возобновлении морской блокады Ирана. По его словам, она начнет действовать уже в ближайшие дни. Президент США, кроме того, заверил, что Вашингтон возьмет Ормузский пролив под свой контроль.

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