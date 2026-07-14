В США тысячи человек заразились инфекцией со «взрывной» диареей

Ранее KP.RU сообщал, что в американском штате Нью-Мексико три человека умерли после контакта с неопознанным веществом, еще 23 попали в больницы. Медики прибыли на вызов и обнаружили четырех человек без сознания. Позже у врачей неожиданно начался кашель и рвота.