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В США тысячи человек заразились инфекцией со «взрывной» диареей

Число заболевших инфекцией со взрывной диареей в Мичигане достигло 2640 человек.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Мичиган продолжает расти число заболевших паразитарной инфекцией, вызывающей так называемую «взрывную» диарею. Это следует из данных, опубликованных властями штата.

Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 2640. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспороз вызывается паразитом Cyclospora и чаще всего сопровождается сильной водянистой диареей.

Специалисты отмечают, что вспышки циклоспороза наиболее часто происходят в весенне-летний период. Источником заражения обычно становятся свежие фрукты и овощи, загрязненные водой, содержащей паразита.

Ранее KP.RU сообщал, что в американском штате Нью-Мексико три человека умерли после контакта с неопознанным веществом, еще 23 попали в больницы. Медики прибыли на вызов и обнаружили четырех человек без сознания. Позже у врачей неожиданно начался кашель и рвота.

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