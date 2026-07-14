В Хабаровске 14 июля будет сухо и до 31 градуса тепла

В Хабаровске и Хабаровском крае 14 июля опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 20 до плюс 22 градусов. Днём воздух прогреется до 29−31 градуса тепла. Ветер ожидается южного направления, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.
Однако синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие дни. Днём 15 июля и ночью 16 июля в южных и на востоке центральных районов края — Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском — ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни и грозы. 16 июля на севере края — в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах — также прогнозируются сильные дожди, местами очень сильные, на побережье усиление ветра порывами до 18−23 метров в секунду.
В южных районах 14 июля кратковременный дождь, температура ночью от 18 до 23 градусов, днём — от 28 до 33. В центральных районах — кратковременный дождь, от 17 до 32 градусов. В северных районах — местами небольшой дождь, в Аяно-Майском районе ливень, от 8 до 28 градусов.
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