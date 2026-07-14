В Хабаровске 14 июля будет сухо и до 31 градуса тепла

Однако синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие дни. Днём 15 июля и ночью 16 июля в южных и на востоке центральных районов края — Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском — ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни и грозы. 16 июля на севере края — в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах — также прогнозируются сильные дожди, местами очень сильные, на побережье усиление ветра порывами до 18−23 метров в секунду.