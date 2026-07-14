Трамп прокомментировал идею ужесточения санкций против РФ: что с законопроектом

В Вашингтоне обсуждают законопроект об ужесточении санкций в отношении Москвы. Поддержит ли инициативу президент США Дональд Трамп — не ясно. Он заявил, что еще не принял решение по санкциям против РФ. Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста в Белом доме.