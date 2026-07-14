Трамп прокомментировал идею ужесточения санкций против РФ: что с законопроектом

В Вашингтоне обсуждают законопроект об ужесточении санкций в отношении Москвы. Поддержит ли инициативу президент США Дональд Трамп — не ясно. Он заявил, что еще не принял решение по санкциям против РФ. Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста в Белом доме.
«Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — прокомментировал президент США.
Американский лидер не стал отрицать возможное подписание данного законопроекта. Документ подготовлен Конгрессом США.
Как ранее утверждал телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, Дональд Трамп поддержит последний инициированный сенатором Линдси Грэмом* пакет санкций против РФ. Источник заявил, что президент США выступил за введение антироссийских ограничений.
* внесен Росфинмониторингом в список террористом и экстремистом.