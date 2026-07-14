Стал известен средний размер пенсий федеральных госслужащих в России

Средний размер пенсионного обеспечения федеральных госслужащих в России в апреле 2026 года приблизился к 40 тысячам рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые приводит ТАСС.
Согласно статистике, средняя пенсия федеральных госслужащих составляет 39 389 рублей. При этом продолжающие работать пенсионеры в среднем получают 40 338 рублей, тогда как выплаты неработающим составляют 39 272 рубля.
Самые высокие выплаты среди федеральных госслужащих зафиксированы в Чукотском автономном округе. В этом регионе средний размер пенсии превышает 66 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что работники федеральных бюджетных учреждений получили повышение зарплат на 7,6%. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что в перечень попадали работники здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, научных и архивных учреждений.