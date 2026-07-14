Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, футболисты не доверяли ему на ЧМ-2026

По словам главы федерации, этот факт вскрылся во время внутренней проверки после вылета команды на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Фаль заявил, что доктор Федиор не обладал необходимой квалификацией для постоянного медицинского сопровождения футболистов.