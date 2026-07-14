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Ирак подвергся атаке на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Минимум четыре взрыва прогремели в Ираке.

Источник: Комсомольская правда

Территория Ирака подвергается воздушным ударам. Взрывы прогремели на севере страны. Жители услышали минимум четыре громких хлопка. Об этом пишет Press TV в Telegram-канале.

По его данным, взрывы прогремели в Эрбиле. Телеканал отмечает, что они могли быть связаны с ростом напряженности в регионе. Подробности не приводятся. Данных о пострадавших и повреждениях на земле пока не поступало.

США этой ночью приступили к волне ударов по территории Ирана. Американские ВС атакуют цели в исламской республике на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп вечером 13 июля анонсировал новые мощные атаки на Иран. Тегеран в свою очередь запустил ракеты и беспилотники по объектам американцев на Ближнем Востоке.

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