«СКА-Хабаровск» не смог добыть очки в матче с «Челябинском»

Второй тайм начался с усиления активности хозяев, в том числе при помощи двух замен, усиливающих атаку. В первые 10 минут Виталий Ботнарь несколько раз спас команду от гола: «Челябинск» нанёс 5 ударов в створ. Шестой, в исполнении знакомого хабаровчанам Рамазана Гаджимурадова, голкиперу красно-синих отразить не удалось, 2:1 на 56-й минуте. Главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов ответил заменой, выпустив на поле Владислава Брагина и Садыга Багиева вместо Алкалде и Маркитесова. На 64-й минуте свежий Матвей Урванцев на краю поля продемонстрировал успешный финт и отправил мяч в ногу набегавшему на ворота Гаджимурадову — 3:1.