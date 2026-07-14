«СКА-Хабаровск» не смог добыть очки в матче с «Челябинском»

Первый матч нового сезона в Первой лиге российского футбола «СКА-Хабаровск» провёл на выезде в Челябинске. Соперники со старта показали настрой на победу и ставку на атакующую игру и высокий прессинг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К 20-й минуте голкиперы гостей и хозяев уже совершили по спасению, красиво и чётко вытащив летящие в створ мячи. Счёт во встрече, впрочем, открыл игрок «Челябинска» — при отражении атаки с левого фланга дальневосточники оставили без присмотра в правом углу штрафной защитника Алексея Бердникова, и тот, обработав снаряд, отправил его мимо рук Виталия Ботнаря. 21-я минута, 1:0.
Рисунок игры забитый гол не изменил, соперники до перерыва обменялись несколькими атаками без зафиксированных ударов в створ, пока уже в добавленное время мяч на стороне поля «Челябинска» не попал к новичку армейцев Михаилу Горелишвили. Плотный удар с левой из-за пределов штрафной заставил снаряд стелиться над газоном — кожаный оставил не у дел Переверзева и влетел в правый нижний угол ворот, 1:1.
Второй тайм начался с усиления активности хозяев, в том числе при помощи двух замен, усиливающих атаку. В первые 10 минут Виталий Ботнарь несколько раз спас команду от гола: «Челябинск» нанёс 5 ударов в створ. Шестой, в исполнении знакомого хабаровчанам Рамазана Гаджимурадова, голкиперу красно-синих отразить не удалось, 2:1 на 56-й минуте. Главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов ответил заменой, выпустив на поле Владислава Брагина и Садыга Багиева вместо Алкалде и Маркитесова. На 64-й минуте свежий Матвей Урванцев на краю поля продемонстрировал успешный финт и отправил мяч в ногу набегавшему на ворота Гаджимурадову — 3:1.
«Челябинск», получив преимущество в два мяча, оттянулся к своим воротам. Армейцы попытались пробить эшелонированную оборону, но мяч в ворота не шёл. Свисток арбитра об окончании матча зафиксировал итог игры, 3:1.
21 июля «СКА-Хабаровск» сыграет второй матч в сезоне, встреча пройдёт в Волгограде с местным «Ротором».