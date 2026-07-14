ЛДПР предложила обязать фиксировать ликвидацию свалок на фото и видео

По словам Слуцкого, ликвидация свалок осуществляется в рамках муниципальных контрактов, однако нередко подрядные организации формально отчитываются о выполнении работ, тогда как фактически отходы либо не вывозятся, либо перемещаются в другие места без надлежащей утилизации и рекультивации.