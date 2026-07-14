ЛДПР предложила обязать фиксировать ликвидацию свалок на фото и видео

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить обязательную фото- и видеофиксацию всех этапов ликвидации несанкционированных свалок с привлечением независимых общественных наблюдателей. Соответствующее обращение он направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает сделать весь процесс ликвидации свалок полностью прозрачным: обязать подрядчиков проводить фото- и видеофиксацию каждого этапа работ и привлекать к контролю общественных наблюдателей», — сказал ТАСС Слуцкий.
Как отмечается в обращении, ежегодно в России выявляются тысячи несанкционированных свалок. «По данным Росприроднадзора, на конец 2025 года в России зафиксировано 8 674 свалки: в течение года было выявлено 9 577 свалок, ликвидировано — 9 830», — говорится в письме.
По словам Слуцкого, ликвидация свалок осуществляется в рамках муниципальных контрактов, однако нередко подрядные организации формально отчитываются о выполнении работ, тогда как фактически отходы либо не вывозятся, либо перемещаются в другие места без надлежащей утилизации и рекультивации.
По мнению парламентария, предлагаемая мера позволит повысить прозрачность расходования бюджетных средств, обеспечить достоверность отчетности о ликвидации свалок и снизить число случаев формального исполнения муниципальных контрактов.