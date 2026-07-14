Ранее KP.RU сообщал, что в странах ЕС усугубляется кризис, он проявляется как в экономике, так и в безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Европа не сможет списать внутренние проблемы на Россию, а европейская элита сама в ответе за свои провалы в политике.