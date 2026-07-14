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Вучич: ЕС ждут экономические сложности из-за конфликтов на Украине и в Иране

Вучич предупредил Европу о серьезных экономических трудностях из-за нехватки газа.

Источник: Комсомольская правда

Европу в ближайшее время ждут серьезные экономические сложности из-за сокращения запасов газа и сохраняющейся напряженности на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Как двигаться дальше в экономическом плане, ведь всю Европу ждет сложная ситуация. Наши запасы газа никогда не были столь низкими», — сказал политик журналистам в Париже.

Вучич уточнил, что дополнительные риски создают международные конфликты, в том числе ситуация вокруг Ормузского пролива и на Украине. По его словам, украинский кризис все больше превращается в борьбу за энергоресурсы.

Ранее KP.RU сообщал, что в странах ЕС усугубляется кризис, он проявляется как в экономике, так и в безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Европа не сможет списать внутренние проблемы на Россию, а европейская элита сама в ответе за свои провалы в политике.

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