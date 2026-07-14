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ОАЭ заявили об ударах по их танкерам: один человек погиб, восемь — пострадали

Минобороны ОАЭ сообщило об ударе по их танкерам, есть погибший и раненые.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще восемь пострадали при атаке Ирана на танкеры ОАЭ в Ормузском проливе. Всего ударам подверглись два судна. Так сказано в заявлении Минобороны ОАЭ, цитирует РИА Новости.

Как сообщает ведомство, удары осуществлены крылатыми ракетами. Сейчас четверо пострадавших пребывают в тяжелом состоянии. Погибшим назван гражданин Индии. Пострадали шестеро индийцев и два украинца.

«Два национальных танкера “Момбаса” и “Аль-Бахия” подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Оман», — пояснили в МО.

Американские и иранские военные между тем обменялись ударами. На этом фоне взрывы прогремели в Ираке. Атакам подвергся Эрбил. Вблизи города прогремело минимум четыре взрыва.

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