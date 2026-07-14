Paramount Pictures планирует выпустить новую версию «Кошмара на улице Вязов»

По информации издания, над новым фильмом будет работать жанровое подразделение Paramount Primal. Права на показ в США приобретаются у наследников Крейвена, в число которых входят его вдова Ия Лабунка и сын Джонатан Крейвен, которые выступят в качестве продюсеров фильма совместно с Марком Тобероффом.