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Житель Николаевска-на-Амуре заплатит 320 тысяч за покупку 15 килограммов осетрины

В Николаевске-на-Амуре мужчина заплатит 320 тысяч рублей за покупку 15 килограммов осетрины.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае суд принял решение о возмещении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Местный житель приобрёл части краснокнижного осетра и попался с поличным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, факт незаконного хранения выявила Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что местный житель приобрёл три части амурского осетра общим весом более 15 килограммов возле магазина в Николаевске-на-Амуре. При этом он знал, что оборот рыб семейства осетровых запрещён. Фрагменты краснокнижной рыбы изъяли при перевозке к месту проживания мужчины. Ущерб государству оценён в 320 тысяч рублей.

По иску природоохранного прокурора Николаевским-на-Амуре городским судом вынесено решение о взыскании с гражданина указанной суммы. Решение пока не вступило в законную силу. Ранее по приговору суда мужчина уже привлечён к уголовной ответственности по части 1 статьи 258.1 УК РФ и получил 240 часов обязательных работ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru