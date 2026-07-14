Житель Николаевска-на-Амуре заплатит 320 тысяч за покупку 15 килограммов осетрины

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, факт незаконного хранения выявила Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что местный житель приобрёл три части амурского осетра общим весом более 15 килограммов возле магазина в Николаевске-на-Амуре. При этом он знал, что оборот рыб семейства осетровых запрещён. Фрагменты краснокнижной рыбы изъяли при перевозке к месту проживания мужчины. Ущерб государству оценён в 320 тысяч рублей.