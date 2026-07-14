Хлеб — всему голова: интервью с директором одного из старейших хлебозаводов Хабаровского края

В числе старейших предприятий пищевой промышленности Хабаровского края — «Хлебный дом27».
История старейших предприятий пищевой промышленности Хабаровского края.
Предприятие начали строить в 1936 году, первая партия хлеба поступила в магазины в 1937 году. Хлебозавод № 6 (так он тогда назывался) выпускал два основных вида — первый сорт («белый») и Дарницкий. На тот момент буханка весила целый килограмм, это позже стали делать 600-граммовые. Почему изменился вес, как предприятие дожило и — вполне успешно — работает и в нынешних условиях, журналист ИА AmurMedia узнал у директора «Хлебный дом27» Андрея Тищенко.
Если хлеба ни куска, то и в тереме тоска.
В советское время без жита не ели ничего — помидоры-огурцы шли вприкуску с черным хлебом, пельмени и макароны некоторые заедали белым. А уж знаменитое «пирожное» советских детей! Это же песня: белый хлеб, кусок масла и искрящийся сахар сверху.
— Тогда Хабаровск потреблял 120 тонн различных сортов хлеба в сутки. Да-да, в сутки. Наш завод был одним из первых, потом по городу действовало восемь хлебозаводов: два в Индустриальном, № 6 и № 8, в Кировском районе № 5 и № 7, на базе КАФ — № 1. «Двойку» присвоили сухарно-бараночному цеху, который располагался на улице Ленина, и был пряничный цех на поселке Горького, — рассказывает Андрей Тищенко.
Плановая советская экономика была плановой во всех сферах — от производства дизельных двигателей до выпуска сушек-баранок. Государство руководило хабаровскими предприятиями через Управление хлебопродуктов и хлебопекарной промышленности, в состав этого же управления входили три мельницы, обеспечивающие мукой. Один мукомольный завод был на улице Советская — знаменитая мельница Тифонтая, ныне сгоревшая и разрушенная. Еще два — на Красной речке (т.н. Башкатовский) и на Краснореченской, 92. Его вы точно видели из окна автобуса или машины — громадина зернохранилищ внушает трепет даже на расстоянии.
Шестой хлебозавод выпускал в сутки 70 тонн формового хлеба, позже появился участок, обеспечивающий хабаровчан ржаными сортами — Московский, Бородинский на длительной закваске. Эти сорта и сейчас разлетаются с полок как горячие пирожки и, кстати, готовятся по тем самым рецептам — живые дрожжи, которые завод выращивает сам в отдельном цеху, придают особую нотку мякишу.
Хлеба к обеду в меру бери.
После распада Советского Союза прошла волна приватизации производств и предприятий, хлебозавод № 6 стал ООО «Хлебный дом27». Торговая марка «Колос-пром» осталась за предприятием, но производство неизбежно претерпело изменения под меняющийся вкус потребителя.
— Поначалу буханка весила килограмм, постепенное вес ее снижался — 800, сейчас 600 граммов. Все просто: семьи стали меньше, да и потребление формового хлеба снижается из года в год. Пик потребления пришелся на 80−90-е годы — тогда хлеб стал основной едой, сами ели, животных домашних кормили, в деревнях очень много хлеба покупали. Сейчас уже не так, конечно. Но сказать, что совсем перестали есть хлеб нельзя. Торговые сети — в двухтысячных «Самбери», «Три толстяка», сейчас «Реми», «Пятерочка» и так далее — развивают собственное производство. И покупатель берет эту продукцию, — делится Андрей Михайлович.
Предприятие построило цех мелкоштучных изделий, запустило батонную и булочную линии, потом появился цех слоеных изделий и пряничное производство — в ассортименте сейчас 120 наименований и он расширяется.
— Изменился не только ассортимент, но и упаковка продукции. Раньше продавали просто кирпичи, а сейчас мы и нарежем, и упакуем в дизайнерскую упаковку. Покупатель в первую очередь глазами выбирает. Однако чтобы удержаться на полках, нужно дежать и качество. Нашу продукцию охотно берет «Самбери» — с ними у нас самые давние отношения, в «Реми» поставляем порядка 50 видов продукции, в «Пятерочку» — около 20 позиций. Продавец видит, что товар раскупают, и готов держать для нас полку. Конкуренция сейчас жесткая, не так как было раньше, поэтому контроль качества и вкуса у нас постоянный, — продолжает Андрей Тищенко.
Не печь кормит, а руки.
Труд пекарей, хоть и механизирован, но по-прежнему тяжел. Цеха работают в ночную — чтобы утром, к открытию магазинов, автомобили уже везли хлеб, булочки, батоны. К обеду транспорт возвращается в гараж, чтобы на следующее утро вновь выйти в рейсы.
— При работе с торговыми сетями важна стабильность поставок. Покупателю неважно, что у тебя случилось — заболели сотрудники, сломалась машина. Ему нужно взять с полки свежий хлеб, вкусную слоенку и отнести домой. Конечно, играет роль и цена — мы стараемся сдерживать ее, максимум раз в год идет повышение, на процент инфляции. Надо зарплаты повысить, сырье дорожает. Топливо составляет небольшую долю в ценообразовании — процента 2−3, не более, — объясняет директор предприятия.
В период ковидных ограничений действовала программа поддержки — но не столько предприятий, сколько именно потребителя: хлебопеки поставляли на полки Кишиневский по минимальной цене, чтобы потребитель мог купить свежий продукт по низкой стоимости. А государство компенсировало разницу между социальной ценой и рыночной. Сейчас таких программ нет, все работает по законам рынка.
— Мы с 90-х годов прошлого века — коммерческое предприятие и, как любое другое, справляемся сами. Отлажена цепочка поставщиков — муку давно покупаем в Алтайском крае, стараемся держать двухмесячный запас. Он нужен, во-первых, на случай задержки поставок, во-вторых, чтобы обеспечить стабильное качество продукции, — продолжает Андрей Михайлович. — Есть лабораторный контроль входящего сырья, если оно окажется не соответствующим параметрам, то мы вернем такую партию и отработаем на запасах. Сложно ли нам? Как всем. Сокращаться не собираемся, наоборот, в планах — расширять линейку продукции, наращивать объемы.
Хлеб на стол, и стол — престол.
Все же современному потребителю важна не только цена, но и качество и разнообразие продукции. Интерес к здоровому образу жизни прямо сказывается на выборе еды. Так уж сложилось, что у хлеба репутация не самой здоровой пищи. Однако «всё — яд, всё — лекарство, зависит от дозы» — соблюдай меру и будет тебе здоровье. Разве можно отказаться от бутерброда с икрой или слабосоленой рыбкой: подсушенный кусочек хлеба, тонкий, тающий слой масла или творожного сыра и красные икринки или нежная лососина сверху?..
— Понятно, что в советское время — есть хлебушек да и ладно. У нас есть линейка для здорового питания, разработанная заводской лабораторией. Отрубной хлеб, батон-багет с ламиданом и другое. Торговые сети, на основе изучения спроса и потребностей покупателей, создают техзадание и отдают нам. Мы по этим ТЗ разрабатываем рецептуру. Например, у нас есть хлеб Дальневосточный с клюквой на живой закваске. Закваску мы делаем сами, купили три ферментатора, которые позволяют нам получать свежую закваску живого длительного брожения. Чем дольше брожение, тем лучше получается продукт. То есть мы придерживаемся старых методик и рецептур, чуть осовременивая их, — рассказывает Андрей Михайлович.
Помимо магазинов, в числе деловых партнеров хлебозавода — рестораны, кафе и цеха готовой еды. Кстати, о готовой еде. Рынок этот растет семимильными шагами, по итогам 2025 года зафиксирован 30% рост (данные Ассоциации компаний розничной торговли), на ПМЭФ (16+) звучали цифра 44% — доля россиян, которые минимум раз в неделю покупают, заказывают с доставкой готовую еду.
— Мы в «монетки» (магазины «Раз-два», почему-то заводские их так называют — прим. авт.) поставляем хлеб для цеха готовой еды — на сэндвичи. А так и рестораны берут у нас хлеб — на хлебные палочки, сухарики, гренки с чесноком или сыром. Делают такие блюда обязательно из свежего хлеба, иначе будет не тот вкус, — объясняет руководитель хлебозавода.
Что ж, вкусы меняются — хлеб остается. Все же в России это не столько еда, сколько «голова стола», символ самой жизни, память о ремесле, тяжелом сельском труде и труде хлебопеков.