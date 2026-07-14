Хлеб — всему голова: интервью с директором одного из старейших хлебозаводов Хабаровского края

— Изменился не только ассортимент, но и упаковка продукции. Раньше продавали просто кирпичи, а сейчас мы и нарежем, и упакуем в дизайнерскую упаковку. Покупатель в первую очередь глазами выбирает. Однако чтобы удержаться на полках, нужно дежать и качество. Нашу продукцию охотно берет «Самбери» — с ними у нас самые давние отношения, в «Реми» поставляем порядка 50 видов продукции, в «Пятерочку» — около 20 позиций. Продавец видит, что товар раскупают, и готов держать для нас полку. Конкуренция сейчас жесткая, не так как было раньше, поэтому контроль качества и вкуса у нас постоянный, — продолжает Андрей Тищенко.