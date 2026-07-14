Создателя сайта «Миротворец» объявили в розыск в России

В России объявили в розыск создателя экстремистского сайта «Миротворец» Георгия Туку*. Украинский ресурс известен скандальными публикациями. О розыске Георгия Туку* пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
Создатель «Миротворца» с февраля этого года внесен Росфинмониторингом в список террористов в РФ. База украинского ресурса включает сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран, которые могли не понравиться разыскиваемому по той или иной причине.
«Георгий Тука* объявлен в розыск», — уведомили в правоохранительных органах. Позже стало известно, что розыск связан с уголовным преследованием.
Сайт публикует данные и украинских граждан, неугодных киевскому режиму. Ранее в перечне оказался командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов. Его внесли в базу после расправы военных над двумя жителями Киевской области.
* включен Росфинмониторингом в список террористов.