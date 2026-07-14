Создателя сайта «Миротворец» объявили в розыск в России

Создатель «Миротворца» с февраля этого года внесен Росфинмониторингом в список террористов в РФ. База украинского ресурса включает сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран, которые могли не понравиться разыскиваемому по той или иной причине.