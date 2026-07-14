Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что эмбарго на импорт рыбной продукции было исключено из пакета санкций против РФ из-за геополитического значения рыбы.
«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала она.
Высказывание прозвучало в ходе пресс-конференции. Каллас ответила на вопрос о том, подтверждает ли она информацию, касающуюся снятия с обсуждения вопроса об эмбарго на импорт российской рыбы.
Напомним, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках нового санкционного пакета против Российской Федерации предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции. В частности, речь идёт о треске.
Накануне Каллас признала, что страны ЕС не смогли достичь договорённости по новому 21-му пакету санкций против РФ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
По данным Berliner Zeitung, возможный запрет ЕС на импорт российской рыбы нанесёт серьёзный удар по экономике ФРГ, которая является крупнейшим покупателем этой продукции в регионе.