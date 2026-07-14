Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рыба осложняет процессы»: Каллас сделала необычное заявление о треске

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что эмбарго на импорт рыбной продукции было исключено из пакета санкций против РФ из-за геополитического значения рыбы.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что эмбарго на импорт рыбной продукции было исключено из пакета санкций против РФ из-за геополитического значения рыбы.

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала она.

Высказывание прозвучало в ходе пресс-конференции. Каллас ответила на вопрос о том, подтверждает ли она информацию, касающуюся снятия с обсуждения вопроса об эмбарго на импорт российской рыбы.

Напомним, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках нового санкционного пакета против Российской Федерации предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции. В частности, речь идёт о треске.

Накануне Каллас признала, что страны ЕС не смогли достичь договорённости по новому 21-му пакету санкций против РФ.

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

По данным Berliner Zeitung, возможный запрет ЕС на импорт российской рыбы нанесёт серьёзный удар по экономике ФРГ, которая является крупнейшим покупателем этой продукции в регионе.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше