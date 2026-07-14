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В Европе заявили о масштабном вооружении Украины: что получит Киев

Вучич заявил, что страны Европы серьезно вооружают Украину.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны продолжают серьезно вооружать Украину, поставляя технику и развивая совместные оборонные проекты с Киевом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Политик отметил журналистам в Париже, что Украина уже приобрела зенитные ракетные комплексы SAMP/T франко-итальянского производства.

«Украина сегодня подписала контракт на 16 истребителей Rafale, а также контракт на совместное европейское производство систем Freya. В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — подытожил Вучич.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина вынуждена постоянно клянчить оружие и деньги у Запада. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что передача Киеву новых вооружений со стороны НАТО не помешает России продолжать спецоперацию до достижения ее целей.

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