Британец увидел потусторонний мир во время клинической смерти

Британец Винни Толман впал в кому на несколько дней после приема добавки для бодибилдеров в ресторане. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает Mirror.
Мужчине стало плохо, он ушел в туалет, где ударился головой, после чего его сердце остановилось. В состоянии клинической смерти он увидел себя со стороны и заметил приближающийся шар света. Затем перед ним появился пожилой мужчина в белом, похожий на Бога.
— Он просто улыбался мне, но в его глазах было что-то очень особенное. Казалось, он мог войти в меня и обнять мою душу, — рассказал Толман.
Незнакомец представился проводником и показал ему иной мир, наполненный любовью, а также все хорошие и плохие поступки британца с точки зрения окружающих. Тем временем медики скорой не могли реанимировать мужчину и уже положили его в мешок, но один из врачей решил попробовать снова. Через 107 минут сердце Толмана забилось. Он впал в кому, из которой вышел через три дня, говорится в сообщении.
Ранее другой житель Великобритании дважды впадал в кому и во сне увидел свое будущее.