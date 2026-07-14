Британец увидел потусторонний мир во время клинической смерти

Незнакомец представился проводником и показал ему иной мир, наполненный любовью, а также все хорошие и плохие поступки британца с точки зрения окружающих. Тем временем медики скорой не могли реанимировать мужчину и уже положили его в мешок, но один из врачей решил попробовать снова. Через 107 минут сердце Толмана забилось. Он впал в кому, из которой вышел через три дня, говорится в сообщении.