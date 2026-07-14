Новый технопарк «Амур» в Хабаровске станет местом развития IT-технологий

Об этом шла речь на встрече губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой. Строить технопарк начнут в ближайшее время, а завершение работ запланировано на декабрь 2028 года. Однако сам Дмитрий Демешин поставил задачу строителям сдать технопарк уже в 2027 году. Общая площадь объекта превысит 7 тысяч квадратных метров. Там будет построена технологическая инфраструктура, которая позволит обеспечить полный цикл услуг по коммерциализации разработок резидентов технопарка «Амур». Основная специализация будущего объекта — поддержка малых технологических компаний, развитие IT-технологий и креативных индустрий. «В технопарке “Амур” будут созданы высокопроизводительные рабочие места для программистов, дизайнеров и инженеров, чтобы наши талантливые ребята не уезжали, а оставались в регионе. В парке сосредоточатся креативные индустрии и IT, которые принесут дополнительные налоговые поступления в бюджет. А мы эти деньги направим на развитие наших городов и сел», — заявил Дмитрий Демешин. На строительство технопарка «Амур» планируется потратить более 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей выделено из федерального бюджета, 125 млн рублей добавлено из краевой казны, а все остальное вложат инвесторы.