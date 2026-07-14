Выявлена связь употребления вейпов со снижением выносливости у молодых

Как показали проведенные исследователями замеры, и для курильщиков, и для вейперов этот пик был в среднем на 15% ниже, чем у их сверстников. Это было связано с тем, что жизненная емкость их легких была существенно ниже, чем у некурящих добровольцев, а сосуды хуже реагировали на нагрузку, в результате чего мышцы быстрее накапливали молочную кислоту и уставали.