В Хабаровском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили свыше 5,3 тысячи сеянцев

В Хабаровском крае подвели итоги ежегодной всероссийской акции «Сад памяти». Так, в 2026 году с мая по июнь высадили свыше 5,3 тысячи саженцев самых разных пород. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в их числе ели, сосны и кедр.