В Хабаровском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили свыше 5,3 тысячи сеянцев

В Хабаровском крае подвели итоги ежегодной всероссийской акции «Сад памяти». Так, в 2026 году с мая по июнь высадили свыше 5,3 тысячи саженцев самых разных пород. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в их числе ели, сосны и кедр.
Всего в рамках акции прошло 38 мероприятий, участие в которых приняли более 1,3 тысячи человек. В их числе школьники, студенты, представители органов власти, специалисты лесной отрасли и другие жители региона.
Стартовала акция в селе Дада Нанайского района. Здесь высадили 15 деревьев клена и рябины. Одним из основных мероприятий стала высадка саженцев вблизи поселка Корфовский, где высадили уже 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского. Данный показатель превысил прошлогодний в семь раз.
Однако под посадку попали не только населенные пункты, но и четыре лесничества.
— Ассортимент посадочного материала сформирован с учетом климатических условий региона, что повышает шансы на успешную приживаемость деревьев, — отметили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало об открытии на территории Сада памяти в Амурске памятного знака участникам СВО.