Юрист объяснила, можно ли уйти с работы раньше за счет обеда

Также следует учитывать и мнение Роструда на этот счет. Согласно разъяснениям, переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, поскольку перерыв для питания и отдыха должен делить рабочий день на части. Безусловно, указанное разъяснение не является нормативным актом, однако, его следует учитывать работодателю при оценке рисков при удовлетворении просьбы работника о переносе времени перерыва.