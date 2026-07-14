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Юрист объяснила, можно ли уйти с работы раньше за счет обеда

Юрист Зайцева: отказаться от обеда без согласия работодателя нельзя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сотрудники часто хотят отказаться от обеденного перерыва, чтобы раньше уйти домой, но закон этого не разрешает без согласия работодателя. О том, как правильно оформить изменение графика, агентству «Прайм» рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева.

По словам эксперта, время и продолжительность обеденного перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением сторон. Самостоятельно его перенести или отменить нельзя.

«Таким образом, самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе», — пояснила Зайцева.

Чтобы использовать обеденный перерыв в конце дня, нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Иначе работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Юрист советует заранее обсуждать изменения графика с руководством.

Также следует учитывать и мнение Роструда на этот счет. Согласно разъяснениям, переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, поскольку перерыв для питания и отдыха должен делить рабочий день на части. Безусловно, указанное разъяснение не является нормативным актом, однако, его следует учитывать работодателю при оценке рисков при удовлетворении просьбы работника о переносе времени перерыва.