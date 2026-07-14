Российский лидер Владимир Путин передал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу хоккейную шайбу. Глава Белого дома высоко оценил презент. Об этом рассказал продюсер и президент кинокомпании студии Мао Стивен Мао в беседе с ТАСС.
Он напомнил, что председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший передал шайбу от Владимира Путина при личной встрече с Дональдом Трампом.
«После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — отметил Стивен Мао.
Стоит напомнить, что Ронни Мимс Кук на ПМЭФ-2026 передал Владимиру Путину привет от президента США. Российский лидер сделал ответный дружественный шаг в виде подаренной шайбы.