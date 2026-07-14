Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп оценил презент от Владимира Путина: вот как президент США отреагировал на подарок

Продюсер Мао: Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин передал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу хоккейную шайбу. Глава Белого дома высоко оценил презент. Об этом рассказал продюсер и президент кинокомпании студии Мао Стивен Мао в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший передал шайбу от Владимира Путина при личной встрече с Дональдом Трампом.

«После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — отметил Стивен Мао.

Стоит напомнить, что Ронни Мимс Кук на ПМЭФ-2026 передал Владимиру Путину привет от президента США. Российский лидер сделал ответный дружественный шаг в виде подаренной шайбы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше