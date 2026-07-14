Исследование: почти половина россиян готова обращаться к ИИ за помощью

Согласно сообщению, 44% опрошенных воспринимают умных помощников как хороший инструмент, но не как решение всех проблем; 26% надеются, что люди постепенно не растеряют навыки самостоятельности. Почти каждый пятый, или 19%, относится к нейросетям позитивно и видит в них прежде всего экономию времени и сил на рутине, и только 11% признаются, что пока не нашли для себя большой реальной пользы.