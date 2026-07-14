Санкции против России ударили по банкам ЕС: на Linde подали в суд из-за многомиллионных убытков

Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit обратились в суд против немецкой промышленной группы Linde, потребовав возместить убытки в связи с прекращением ее деятельности в России. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, банки пытаются вернуть сотни миллионов евро, которые оказались заблокированы в результате решений российских судов. Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit — около 460 млн евро, а Commerzbank — почти в 90 млн евро.
Первое судебное заседание по иску Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте, уточняет газета. Банк требует от Linde компенсацию в размере 260 млн евро.
Спор связан с контрактами, заключенными в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках проекта Россия перечислила Linde около 1 млрд евро, а банки ЕС предоставили гарантии авансовых платежей и исполнению обязательств.
После начала украинского конфликта в 2022 году Linde приостановила работу в России. Банки отказались выполнять выданные гарантии, объяснив свое решение требованиями санкционного законодательства Евросоюза.
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