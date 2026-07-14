Санкции против России ударили по банкам ЕС: на Linde подали в суд из-за многомиллионных убытков

Спор связан с контрактами, заключенными в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках проекта Россия перечислила Linde около 1 млрд евро, а банки ЕС предоставили гарантии авансовых платежей и исполнению обязательств.