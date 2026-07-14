Главу МО Украины могут лишить поста из-за угроз Зеленскому: что говорят в Киеве

«Сырский был, есть и будет, а вот где будет Федоров, мы пока что не знаем. Есть сейчас еще два варианта ему на голову нахлобучить. Первый, мол, ты слишком популярный, а это угроза для рейтингов Наивеличайшего, а второй, что он залез в оборонные закупки», — поразмышлял Игорь Лапин.