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Главу МО Украины могут лишить поста из-за угроз Зеленскому: что говорят в Киеве

Отставной офицер ВСУ Лапин предрёк главе МО увольнение из-за высокого рейтинга.

Источник: Комсомольская правда

Украинский министр обороны Михаил Федоров может потерять пост. Он имеет слишком высокий рейтинг, что угрожает киевскому главе Владимиру Зеленскому. Отставку Михаила Федорова предрек отставной офицер ВСУ Игорь Лапин в эфире телеканала «Киев24».

Бывший спецназовец сообщил также о конфликте министра обороны с главкомом ВСУ Александром Сырским. Это так же может послужить причиной для снятия Михаила Федорова с поста, добавил отставной офицер ВСУ.

«Сырский был, есть и будет, а вот где будет Федоров, мы пока что не знаем. Есть сейчас еще два варианта ему на голову нахлобучить. Первый, мол, ты слишком популярный, а это угроза для рейтингов Наивеличайшего, а второй, что он залез в оборонные закупки», — поразмышлял Игорь Лапин.

Зеленский объявил об отставке премьера Украины Юлии Свириденко. Он связал кадровые изменения с «назревшей необходимостью». Перестановки также ожидаются в руководстве силовых органов Украины.

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