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Комсомольчанин передал для СВО выигранный на Сабантуе автомобиль

Приз мужчина завоевал в состязаниях по борьбе корэш.

Источник: Хабаровский край сегодня

Во время празднования Сабантуя в Комсомольске-на-Амуре разыгрывали ценные призы. Один из них — автомобиль — стал наградой победителю состязаний по борьбе корэш. Батыр решил передать свой приз участникам специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сабантуй прошёл в Хабаровском крае в 20-й раз. Традиционно гостей праздника ждали угощения блюдами национальных кухонь народов, проживающих в Хабаровском крае, концерты и спортивные состязания.

Силу и ловкость гости праздника проявляли в состязаниях по бою подушками на бревне, армрестлинге, поднятии гири, лазали на столб.

Наибольший интерес зрителей вызвали состязания по борьбе корэш. Победитель удостоен титула батыра. Ему вручили ценный приз — автомобиль. Батыр принял решение передать свой приз участникам спецоперации.