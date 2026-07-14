Комсомольчанин передал для СВО выигранный на Сабантуе автомобиль

Во время празднования Сабантуя в Комсомольске-на-Амуре разыгрывали ценные призы. Один из них — автомобиль — стал наградой победителю состязаний по борьбе корэш. Батыр решил передать свой приз участникам специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».