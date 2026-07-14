Комсомольчанин передал для СВО выигранный на Сабантуе автомобиль

Во время празднования Сабантуя в Комсомольске-на-Амуре разыгрывали ценные призы. Один из них — автомобиль — стал наградой победителю состязаний по борьбе корэш. Батыр решил передать свой приз участникам специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сабантуй прошёл в Хабаровском крае в 20-й раз. Традиционно гостей праздника ждали угощения блюдами национальных кухонь народов, проживающих в Хабаровском крае, концерты и спортивные состязания.
Силу и ловкость гости праздника проявляли в состязаниях по бою подушками на бревне, армрестлинге, поднятии гири, лазали на столб.
Наибольший интерес зрителей вызвали состязания по борьбе корэш. Победитель удостоен титула батыра. Ему вручили ценный приз — автомобиль. Батыр принял решение передать свой приз участникам спецоперации.