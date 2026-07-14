Из-за паводка подтоплены девять участков в Биробиджане

В Еврейской автономной области сохраняется угроза подтоплений из-за высокой водности рек. Уровень воды на реке Икура уже достиг критериев неблагоприятного явления. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО, по данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток прогнозируется дополнительный подъём воды до 20 сантиметров. На сегодняшний день зарегистрировано подтопление девяти приусадебных участков в Биробиджане. В связи с подъёмом грунтовых вод могут быть подтоплены ещё 19 участков — как в городе, так и в селе Птичник Биробиджанского района.
Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по ЕАО полковник Алексей Шапошников подчеркнул, что силы и средства ведомства готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Жителям рекомендуют позаботиться о сохранности урожая, перегнать домашний скот с низменных участков, воздержаться от сплавов, походов в лес и выхода на воду на маломерных судах. При необходимости обращаться по номерам 101 или 112.
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