Из-за паводка подтоплены девять участков в Биробиджане

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО, по данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток прогнозируется дополнительный подъём воды до 20 сантиметров. На сегодняшний день зарегистрировано подтопление девяти приусадебных участков в Биробиджане. В связи с подъёмом грунтовых вод могут быть подтоплены ещё 19 участков — как в городе, так и в селе Птичник Биробиджанского района.