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Из-за паводка подтоплены девять участков в Биробиджане

, в ближайшие двое суток ожидается подъём ещё на 20 сантиметров Уровень воды в реке Икура достиг опасной отметки.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области сохраняется угроза подтоплений из-за высокой водности рек. Уровень воды на реке Икура уже достиг критериев неблагоприятного явления. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО, по данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток прогнозируется дополнительный подъём воды до 20 сантиметров. На сегодняшний день зарегистрировано подтопление девяти приусадебных участков в Биробиджане. В связи с подъёмом грунтовых вод могут быть подтоплены ещё 19 участков — как в городе, так и в селе Птичник Биробиджанского района.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по ЕАО полковник Алексей Шапошников подчеркнул, что силы и средства ведомства готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Жителям рекомендуют позаботиться о сохранности урожая, перегнать домашний скот с низменных участков, воздержаться от сплавов, походов в лес и выхода на воду на маломерных судах. При необходимости обращаться по номерам 101 или 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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